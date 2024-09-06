"Тихо, Вітя": пропагандистам довелось визнати неприємну правду про російську ядерку

Російські пропагандисти, крім того, що налякані подіями на Курщині, куди зайшли регулярні війська України, є в паніці з того, що не працює їхнє ядерне стримування. Неодноразово "рупори Кремля" та Владімір Путін говорили про те, що якщо буде загроза територіальній цілісності Росії, то вони одразу застосують ядерну зброю. Однак тепер щось пішло не так.

Пропагандисти в істериці на нерозумінні, в який спосіб Україна наважилась зайти в Курську область, країна, яка не має ядерної Зброї. Один з них зухвало та цинічно вирішив дати пораду, вказавши, що лише удар по Львову, буцімто лише це спрацює та змінить ситуацію, однак далі його вже ніхто не слухав, інформує 24 Канал.

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Пропагандисти визнали неприємну правду про російську ядерку

Українські війська зайшли в Курську область Росії, показавши нашим союзникам, що не варто боятись путінських погроз ядерною "палицею".

Російський пропагандист Андрєй Норкін заявив своє невдоволення, що його країна не застосовує ядерну зброю. Буцімто, як це так сталось, що Україна без ядерного озброєння напала на Росію.

Мене це не турбує, мене це лякає. Виходить, що у нас є ядерна зброя, ми десятиліттями розуміли, що на нас ніхто не кинеться, але це все якось розчинилось і твої вороги вважають, що ти ніколи її не застосуєш. Стримуючий фактор зник,

– обурено сказав він.

При цьому, зараз російські пропагандисти змінили стратегію та почали виправдовуватись. Вони говорять, що Україна хоче "винудіть" застосувати їх ядерку, тому вони, як "розумні люди, які дбають про безпеку світу", не будуть на це вестись.

Однак все ж є один пропагандист, який заявив, що Росія повинна показово здійснити ядерний удар саме по Львівській області.

Ми їх можемо переконати лише ядерним випробуванням, вони знають, що вона в нас є, але не знають, що ми її застосуємо. Найефективніший удар буде по Львову,

– цинічно заявив він.

Далі його почали перебивати, не погоджуючись з його думкою, на що він спромігся відповісти лише "тихо, Вітя!".

Росіянам виявилось мало удару по Львову 4 серпня із застосуванням різних видів ракет та дронів, коли країна-агресорка вбила сімох мирних мешканців міста.