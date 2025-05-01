Багато зниклих безвісти й відсутність зброї: росіянка поскаржилася на брехню та пропаганду

Росіяни поступово здогадуються, що по телевізору їх дурять, і насправді їхня армія не має тих перемог, про які повідомляє пропаганда. На тлі масових втрат окупантів під Торецьком жителька Росії зробила гучну заяву.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Сеятель ветра". Чоловік росіянки на відео зник безвісти на війні в Україні.

Дивіться також У Москві через атаку БпЛА затримали понад 100 авіарейсів: росіяни скаржились та стояли у чергах

Жителька Росії каже, що влада їх дурить

Дружина російського військового, який у лютому поїхав воювати проти України, на власному досвіді дізналася про реалії війни. Вона каже, що правда сильно відрізняється від картинок, що показують по телевізору.

Жінка розповіла, що на передовій військових кидають у бій без достатньої підготовки, їм не дають належну кількість техніки та звичайного забезпечення. Вона додає, що на фронті немає тієї сили та техніки, яку Владімір Путін демонструє на "величних парадах" 9 травня.

Хлопці зникають цілими групами. Зникли одні, посилають інших туди. Зникли інші – надіслали третіх… Де вся техніка, яку показують на 9 травня? На фронті нічого немає, хлопці все купують власним коштом,

– говорить росіянка.

Вона разом з іншими родинами намагається дізнатися правду про ситуацію на Торецькому напрямку, де зникли їхні чоловіки. По телевізору кажуть, що з населеного пункту Дружба, де попередньо зник її родич, вже "вигнали ЗСУ". Але насправді за інформацією керівників окупантів "там дуже небезпечно".

Росіянка розповіла правду про війну: дивіться відео

Погане забезпечення та байдужість командирів до своїх підлеглих призводять до великої кількості жертв, часто окупанти зникають безвісти вже в перших боях. Сім'ям командування говорить, що зовсім не знає, де зараз перебувають військові та не можуть їх знайти. Іноді зникнення бійців просто намагаються приховати.

Солдати, які підписали контракт і пішли на фронт, майже одразу про це шкодують, їм нібито з перших місяців видно всі реалії війни.