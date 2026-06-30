Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Північноатлантичний альянс разом з Україною розробляють нову зброю масового ураження. Застосувати "новинку" планують нібито для нанесення ударів по аеродромах на території країни-агресорки.

Про це вона написала у своєму коментарі.

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Що сказала Захарова?

Захарова зізналась, що звернула увагу на офіційну інформацію представництва НАТО в Україні. Вона побачила там тендер на розробку систем озброєння для масованого ураження російських аеродромів та авіабаз. Ця технологія має на меті довгострокове виведення їх з ладу в глибині території країни.

Чиновниця наголосила на тому, що поступова інтеграція діяльності командних підрозділів Альянсу та відповідних структур Сил оборони України набирає обертів. Прессекретарка стверджує, що нібито Північноатлантичний альянс забезпечує Києву стратегічний тил.

Своєю чергою, київський режим посилює спроби на ділі втілити своє давнє прагнення втягнути НАТО у прямий збройний конфлікт із Росією, сподіваючись, що це допоможе врятувати своє безнадійне становище на полі бою,

– заявила Захарова.

Вона назвала дії України та Альянсу агресивними. Пропагандистка також погрожувала російськими ударами західним підприємствам, залученим у виробництво зброї

Інші російські заяви

Глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що нібито Зеленський націлений на те, щоб втягнути Білорусь у війну й розширити географію бойових дій. За словами міністра, це може ускладнити врегулювання конфлікту "політико-дипломатичними засобами".

Володимир Путін зізнався, що "дух Анкориджа" не був оформлений у жодні документи та ніхто не підписував ніякі домовленості. За його словами, під час перемовин з лідером США обговорювали варіанти завершення війни в Україні, зокрема компроміси, запропоновані американською стороною.