Короткий словник новомови: як росіянам пояснюють, чому їх послав увесь світ

На росії, вибачте вже за неоригінальність думки, аж гай шумить процвітає орвеллівщина. Одна з його особливостей – новомова.

Мова невдах

Її сенс не лише в тому, щоб вигадати нові слова, а так змінити мову, щоб її використання не могло би викликати опозиційність режиму.

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Пам'ятаємо ми і про "негативне спливання" крейсера "москва", і про "негативне вознесіння" патріарха кирила, коли й*бнувся на слизькій підлозі. Є ця новомова і в діловому секторі росії.

Сьогодні в їхньому парламенті (вибачте) виступав міністр промисловості та торгівлі мантуров, якого зробили віцепрем'єром. Ну і назвав головну мету рашистської економіки на цьому етапі: "Потрібно здійснити поворот від ринкової промислової політики до політики забезпечення технологічного суверенітету".

Перекладаємо доступною. Весь світ нас послав нах*р, треба тепер якось самим, тому давайте разом подумаємо, що ми можемо зробити з того гі*на і палиць, яких у нас вдосталь?

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Але це не все! На його думку, імпортну техніку та обладнання необхідно поступово витісняти з ринку. Ідіот. Правильний переклад: виробники йдуть, закривають виробництва, залишають нас без комплектуючих, тож давайте вдамо, що це ми їх послали нах*р. І так, пам'ятаємо, що гі*на та палиць у нас багато!

А ще в новомові треба "правильно" подавати цифри. Їх міністр сьогодні гордо повідомив, що понад 43% потреби в орфанних препаратах у росії задовольняються російськими компаніями. А ось про 57%, більшість, він чомусь зовсім нічого не сказав.

Ще цікаве прочитав учора в "Ъ". "російські сталеливарні компанії у червні, за даними "Ъ", мали негативну рентабельність поставок і на внутрішній, і на зовнішній ринок. Так, у "сєвєрсталі" повідомили, що рентабельність експорту становила мінус 46%, а на внутрішньому ринку була майже нульовою (плюс 1%). Ну й** же вашу матір, "негативна рентабельність". Збитки! З-би-тки!

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