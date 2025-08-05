Володимир Соловйов заявив, що якби був на чолі Росії, уже випробував би ядерну зброю ударом по Львову. Пропагандист назвав місто "нацистським" і запропонував дати жителям 24 години на евакуацію перед знищенням.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України. Відомий кремлівський рупор Володимир Соловйов заявив, що, бувши на його місці, уже випробував би ядерну зброю Росії ударом по Львову.

Читайте також Наймасштабніший удар по Лозовій на Харківщині: яке виправдання вигадали росіяни

Пропагандист Соловйов вкотре розпалює ворожнечу

За його словами, у місті нібито "готують нацистів", тож його не шкода знищити й жителям дав 24 години на евакуацію.

Цинічні погрози пролунали в ефірі шоу "Вечір с Соловйовим", де пропагандист назвав Львів "Содомом і Гоморрою" та запропонував "стерти його з лиця землі". Він додав, що після знищення Росія могла б відбудувати місто наново.

На заяви відреагував Центр протидії дезінформації при РНБО України, підкресливши, що Росія сама має серйозні проблеми з інфраструктурою, де у багатьох селах немає навіть гарячої води.

Погрози Соловйова пролунали на тлі завершення в Львові ексгумації поховань радянських солдатів, зокрема агента НКВС Кузнєцова. Мер Львова Андрій Садовий заявив про готовність обміняти останки на полонених українських воїнів.

Ця гучна заява кремлівського пропагандиста ще раз підкреслює агресивну риторику Росії, спрямовану проти України та її міст.