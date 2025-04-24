Російської пропаганди дуже багато: як у США намагаються їй протистояти

Нещодавно у Вашингтоні пройшов Ukraine Action Summit, де участь взяло понад 600 людей зі всіх штатів. Американці та українці зібрались не лише для посилення уваги до України, а й щоб розвіяти російські наративи.

Про це 24 Каналу розповів голова Nova Ukraine Нік Білогорський, зауваживши, що російська пропаганда працює досить активно. Тим часом кібербезпека соціальних мереж вкладає недостатньо зусиль для боротьби з нею.

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Як в США протистоять російській пропаганді

Метою Ukraine Action Summit було посилити двопартійну підтримку в США, увагу до війни в Україні та продемонструвати механізм громадянської дипломатії.

Голова Nova Ukraine наголосив, що Росія вкладає шалені гроші у свою пропаганду та дезінформацію, яку поширює у соціальних мережах. На жаль, це дає результати, адже деякі російські наративи мають вплив. Однак методи протистояння є.

Ми спілкувались на Ukraine Action Summit з людьми, які читають цю пропаганду, які вірять в неї. Ми розповідаємо власні історії. Раніше я працював у сфері кібербезпеки у Google та Facebook. На мою думку, в ті часи вони краще боролись з дезінформацією,

– наголосив він.

Білогорський зазначив, що його організація чітко розуміє, що політична воля формується не лише в кабінетах, але й через громадянський тиск. Громада в США повинна напряму говорити з Конгресом, розвіювати російську пропаганду та пояснювати, чому підтримка України – це питання не лише зовнішньої політики, а й національних інтересів.

Команді Nova Ukraine вдалось провести безліч зустрічей зі членами Конгресу, сенаторами та навіть спікером Майком Джонсоном. Результатом зустрічей стали законопроєкти, спрямовані на посилення санкцій проти Росії.

Він додав, що більшість американців підтримують нашу країну, особливо після того, як Дональд Трамп став президентом. Організація Nova Ukraine також надсилає Україні медичну допомогу, кошти для освітніх та культурних проєктів.