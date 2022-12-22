Римо-католицький священник заперечував злочини у Бучі й отримав підозру від СБУ

СБУ повідомила про підозру римо-католицькому священнику, який заперечував злочини російських військових у Бучі. Окрім цього, він публічно виправдовував дії окупантів.

Служба безпеки України зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності.

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Настоятель публічно виправдовував збройну агресію Росії та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. Під час своїх "промов" до вірян він називав факти вбивств та катувань мирних жителів Бучі області "постановкою".

Крім цього настоятель він закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та мас-медіа про вчинені росіянами воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він буцімто був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Чоловіку вже повідомили про підозру

Фігуранту справи вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Тобто за "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників".

Досудове вже розслідування завершено, а обвинувальний акт скерували до суду.