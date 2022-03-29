Російська пропаганда викрила Путіна як американського агента

У 2014 році російські пропагандисти оприлюднили відео, в якому пояснили, чому Росія не може розпочати повномасштабну війну в Україні, і чому варто обмежитися вторгненням до Криму.

Рукописи не горять

Відео пояснює, що введення російських військ в Україну вигідне лише США. Що Росія тільки програє від війни з Україною, отримає жорсткі санкції і міжнародну ізоляцію, і врешті-решт буде поневолена Америкою.

Читайте також Росія готується до репарацій Україні: що забув Абрамович на переговорах

Підкреслюю – це не зробила якась опозиція, це знімали на замовлення Кремля. Ось і пройшло 8 років – і російське керівництво зробило все, від чого застерігало.

Дивіться пророче відео російських пропагандистів 8-річної давнини:

Викриття "американського агента"

Тобто, тепер виходить, що Путін – американський агент, який втягнув Росію у марну війну, що призведе до того, що Росія послабить себе та стане залежною від США.

Дивує те, що самі росіяни, яким промивали мізки такою пропагандою, в результаті цього навіть не пам'ятають.

Тобто, вчора казали, що в Україну не можна вводити війська, сьогодні кажуть, що треба вводити – і ніхто не задає питань. Просто кивають головами у відповідь на будь-яку дикість.