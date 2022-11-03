"Гарячий росіянин запрошує англійку перезимувати": російська пропаганда пробиває дно

Щоразу, коли здається, що вчинити ще безглуздіше вже неможливо, росіяни доводять протилежне. Цього разу дно пробила російська пропаганда, яка у своєму ролику сміється з Європи, яка "замерзне" взимку без російського газу.

Абсурдно-смішний ролик росіяни опублікували у соцмережах. Сюжет двохвилинної короткометражки просто вражає безглуздістю.

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Про що відеоролик

На кадрах видно, як "англійка" сидить у своєму будинку, ймовірно, у Британії самотня та замерзла. Навіть квіти не витримують холоду та, замерзаючи, опадають. Дівчина заходить на сайт знайомств, аби підшукати собі "гарячого" красеня. Однак замість красеня знаходить росіянина, який може запропонувати їй хіба зимівлю у Москві.

Не довго думаючи, вона уявляє, як "грітиметься" в його радянській "однушці" та прийматиме, хоч і страшну та стару, але теплу ванну. За задумом авторів ролику, дівчина нібито готова покинути свій затишний, хто і "холодний", дім, аби полетіти до Москви.

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Вона вирушає в аеропорт, сідає у літак та з "темної й сірої" Британії, вирушає до "яскравої" Москви. У квартирі дівчина бачить того самого "гарячого" росіянина у компанії декількох повій. Ролик завершується, демонструючи здивування на обличчя головної героїні. Що саме викликало цю емоцію – радянська "однушка", напівоголені дівчата чи те, що росіянин попросив відкрити вікно – не зрозуміло.

Як і не зрозуміло, на кого саме розрахована така примітивна реклама. Можемо припустити, що російські пропагандисти, як завжди намагаються видати бажане за дійсне. Вони очікували, що перекривши вентиля, Європа, а особливо Україна, замерзне взимку і на колінах благатиме бункерного диктатора про російський газ. Однак ні. Цього не сталося і не станеться. Європа має достатньо запасів, щоб пройти цю зиму.

Ба більше, люди за кордоном усвідомлюють, що краще пожертвувати своїм комфортом та теплом, ніж незалежністю. Такої думки дотримуються і в Україні. І наш лідер вже давно озвучив її. Президент України сказав, що ми можемо бути без світла чи газу, без їжі чи води, але без росіян. Бо холод, голод і темрява – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство".

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