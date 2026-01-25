Експерт розкрив, як багато конгресменів вірять кремлівській пропаганді
- Олександр Таран відзначив, що деякі конгресмени піддаються російській пропаганді, але більшість із них не мають зв'язків з росіянами.
- Росія поширює пропаганду, виправдовуючи свої обстріли та намагаючись підірвати довіру партнерів до України.
Росія намагається переконати у своїй пропаганді американців. Часто кремлівські наративи підхоллював навіть Дональд Трамп, що впливало на його ставлення до України.
Засновник і президент громадської організації "Svitanok.nyc" Олександр Таран розповів 24 Каналу, що наразі перевагою є те, що пропагандисти у США не настільки досвідчені, щоб переконувати інших. Нещодавній випадок це підтверджує.
Дивіться також Змушують брехати про війну: як чатботи ШІ стають зброєю російської пропаганди
Чи вірять конгресмени у брехню росіян?
Олександр Таран зафіксував на відео, як жінка з плакатом озвучує різні вигадки про Україну. Коли повз неї пройшов конгресмен, вона одразу підбігла й хотіла передати йому свої матеріали. Він відмовився і пішов геть, тому що так не працює. На щастя, пропагандисти не знають, як робити правильно.
Але проблема в тому, що деякі лідери Конгресу все-таки піддаються пропаганді. В українських колах думають, що вони певним чином пов'язані з росіянами. У більшості випадків це не так,
– зауважив Олександр Таран.
Інколи лідери Конгресу можуть повірити пропагандистам, але завдання України – показати їм правду, надати факти й розкрити російську брехню. Важливо зробити так, щоб вони не підтримували Росію.
"Нам потрібно налагодити діалог з усіма, почути думки інших, зрозуміти, що розбіжності можливі. А після того будувати розмову на основі фактів і правди", – підсумував президент громадської організації "Svitanok.nyc".
Яку пропаганду поширюють росіяни?
- Добре відомою тактикою ворога є виправдовувати свої обстріли. Так під час чергового удару по столиці окупанти пошкодили шоколадну фабрику Roshen. Втім вони вирішили виправдатися і заявили нібито поцілили у завод, де виробляють безпілотники. Інші цивільні об'єкти, які також постраждали, пропагандисти назвали "об'єктами військово-промислового комплексу".
- Крім цього росіяни вирішили нашкодити мирному процесу й опублікували інформацію нібито Україна передавала США неправдиву розвідувальну інформацію. Також мовилось про буцімто "неминучий розрив" між українською та американською розвідками. Так Кремль хоче підірвати довіру до України у наших партнерів.
- Росіяни поширюють свою пропаганду через фільми. На жаль, світова кіноспільнота закриває на це очі. До списку номінантів на "Оскар" увійшли дві російські стрічки. У них глядачів намагаються переконати нібито Росія не винна у війні, а росіяни не несуть відповідальності за скоєне.