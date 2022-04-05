Російська пропаганда вже працює в Маріуполі і це ускладнює процес евакуації, – Бойченко
Джерело:РБК
Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що у місті вже працює російська пропаганда. І це, з його слів, ускладнює процес евакуації мирного населення.
Очільник Маріуполя в інтерв'ю припустив, що у місті ще 130 тисяч мешканців очікують на евакуацію. Але вона ускладнюється через російську пропаганду.
Читайте також Від 13 березня на власному транспорті з Маріуполя змогли евакуюватися 87 тисяч мешканців
На евакуацію впливає російська пропаганда у Маріуполі
Вадим Бойченко зазначив, що у Маріуполі вже працює російська пропаганда. І що вона також ускладнює можливість вивезти мирне населення до безпечних місць.
Нам дуже важливо, щоб кожне серце, яке ще б'ється у Маріуполі, мало можливість потрапити на підконтрольну частину нашої держави,
– підкреслив він.
Мер Маріуполя додав, що у Бердянську також розгортається потужна російська пропаганда. Людей закликають виїжджати до Мелітополя або до Криму.
До теми – На Запоріжжі директорів шкіл вивозять до Росії за відмову навчати російською мовою – дивіться відео: