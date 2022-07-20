Поки росіяни вірили в українців-ассасинів, їх перетворили v zомбі й без лабораторій

Є речі, які я не можу зрозуміти. Як можна вірити в абсолютну нісенітницю? В усіх цих заражених голубів? В українців-ассасинів, створених за допомогою біохакінгу в таємних американських лабораторіях? Ну як? Як таке можливо?

Експеримент з отуплювання вдався

Якими ж треба бути тупими, малоосвіченими, довірливими ідіотами, щоби вірити в ці шалені фантазії, придумані російськими пропагандонами?

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Рівень бульварного роману жахів здається недосяжно високим після заяв російських відповідальних осіб. І вірять же... У все вірять… Читаю та дивуюсь.

Проте рівень і особливо якість освіти дуже впливають на інтелект нації. Кількість дипломів на 1000 осіб населення нічого не говорить.

Важливе росія вкотре "насадила" Німеччину на свій старий гачок

Нація zомбі

Ось тобі й те, що називається обдурюванням населення. Процес практично незворотний. Підвищення навіюваності найчастіше використовується зацікавленими сторонами для управління масами.

І за бажання будь-яка нісенітниця заходить народу миттєво і жодного критичного підходу не викликає. Практично це перетворення людей в зомбі. V Zомбі.

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