Як Росія перетворює блогерів на інструменти пропаганди та втручається в роботу медіа

Російська пропаганда намагається вплинути на думку спільнот та навіть урядів. Кремль дедалі частіше використовує міжнародних лідерів думок та інфлюенсерів для поширення дезінформації.

Водночас самі блогери можуть не усвідомлювати, що транслюють російські наративи. Про це написала заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці Олеся Горяйнова у колонці для CEPA.

Як Росія непомітно поширює пропаганду?

Аналітикиня зауважила, що нещодавні удари Сил оборони по російських дата-центрах вплинули на роботу низки сервісів ворога, викривши їх вразливості. Одним з наслідків ураження інфраструктури "Яндексу" стало зменшення роботи російських ботів та ефективності поширення деструктивного контенту.

Зокрема, фіксували тимчасові порушення в діяльності автоматизованих інформаційних мереж, через які країна-агресорка поширює свої наративи за кордоном. Російська пропаганда трансформувалася від маніпуляцій суспільною думкою до спроб вплинути на ухвалення рішень цілих спільнот.

Однак, тимчасові збої не послабили ширшого впливу кремлівських наративів. Російські ІПСО мають на меті не лише поширення окремих повідомлень. Кремль прагне вплинути на те, як люди сприймають події, оцінюють інформацію та формують власні переконання.

Для цього ворог використовує, зокрема, алгоритми поширення контенту в соцмережах. Це дозволяє Росії доносити необхідні маніпулятивні меседжі до різних аудиторій з урахуванням їхніх інтересів, страхів і поглядів.

У такий спосіб людина втрачає здатність відрізнити власні переконання від зовнішнього впливу. Як наслідок, на соціальному рівні подібні інформаційні операції можуть впливати на довіру до держави, підривати суспільну єдність масштабуванням конфліктних ситуацій чи, навіть, провокувати конфлікти між різними політичними прибічниками,

– зазначили в УЦБС.

Також Росія прагне втручатися в роботу іноземних медіа. Упродовж 2023 та 2024 років RT (Russia Today) переказали близько 9,7 мільйона доларів американській медіакомпанії Tenet Media, що дорівнює близько 90% її прибутків. Приховане фінансування мало на меті вплинути на редакційну політику. Міністерство юстиції США зафіксувало, як після теракту в Москві у березні 2024 року представниця RT просувала наратив про нібито причетність Києва та Вашингтону до події.

Як Москва впливає на блогерів?

Російська пропаганда намагається поширити свій вплив на аудиторії, які втратили довіру до традиційних медіа. Одним із каналів впливу стають популярні інфлюенсери. До прикладу американська блогерка Лора Лумер, яка поширювала антиукраїнські наративи, визнала, що перебувала під впливом кремлівських наративів.

Інфлюенсерка розповіла, що після того, як її заблокували на великих американських платформах, вона використовувала Telegram та RT як основні джерела інформації. Через споживання обмеженої кількості джерел та постійні повторення меседжів про нібито "нацистську Україну" та "нелегітимність української влади" вона підтримувала у війні Росію. Проте після візиту до Києва вона на власні очі побачила наслідки російських воєнних злочинів і змінила свої погляди.

Інший американський інфлюенсер, один з авторів, контент якого ліцензувала Tanet Media Тім Пул просував антиукраїнську риторику в інфопросторі США. Після обвинувачень щодо фінансування Tenet Media з боку Кремля Пул визнав, що був введений в оману та висловив готовність співпрацювати з ФБР. Згодом він у соцмережах назвав російсько-українську війну "боротьбою за існування проти злого диктатора".

Як не потрапити у "тенета Кремля"?

Горяйнова підкреслила, що сприятливе середовище для пропаганди виникає там, де, зокрема, бракує проактивної офіційної комунікації з різними суспільними групами та де частина аудиторії через різні причини не знаходить свого місця в основному інформаційному просторі. За словами експертки, тоді з'являються можливості для альтернативних джерел інформації, серед яких й ті, що поширюють маніпулятивний та небезпечний контент.

Для протидії російським інформаційним впливам необхідно підвищувати загальну когнітивну стійкість суспільства, проактивно проговорювати проблемні питання, не залишаючи вакууму для ворожої пропаганди та роз’яснювати мету й механізми дії ворожої пропаганди,

– наголосила Горяйнова.

Окрім цього, державні інституції мають проактивно комунікувати щодо проблемних питань у медіапросторі до того, як виникатимуть кризові події.

Нагадаємо, що ГУР МО повідомило, що Росія використовує мережу закордонних представництв для просування своєї пропаганди. Українські розвідки опублікували дані людей, які допомагають Кремлю зберігати вплив у Європі. Йдеться про керівництво російського федерального агентства "Россотрудничество" та його представництв у країнах Євросоюзу.