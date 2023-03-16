"В Європі ріки сохнуть": росіян тішать банально водою, бо грошей – нема

Росія буде жити в лайні, але завжди демонструватиме, що в інших нібито все ще гірше. На болотах тепер почали насміхатися над рівнем води в Європі. Звучить це максимально абсурдно.

Один із місцевих губернаторів почав напряму вихвалятися російською водою. Поки значна частина Росії живе в бідності та посилає сотні тисяч молодих гинути в українських полях, економіка падає, а майбутнє цієї території буквально перекреслюється, вони тішаться від звичайної води.

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Що сказав російський губернатор

Під час виступу один з російських губернаторів почав хвалитися, що в Росії вже другий рік поспіль надлишок води. А в Європі нібито річки почали пересихати. І це є наслідком теплої зими, яка мала стати, за прогнозами місцевих пропагандистів, критичною і для ЄС, і для України.

Звісно, коли немає що доброго сказати своєму населенню, він вдається до маніпуляцій. Говорить, що в них "пєрєізбиток" води. На них наклали санкції, вони на полі бою не можуть досягти успіхів, падає рівень їхнього життя. Але давайте поговоримо про ріки у Європі,

– сміється ведуча 24 Каналу Софія Трощук.

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Раніше окупанти дуже полюбляли розповідати, що Європа та Україна замерзнуть взимку. Цього не сталося. Тому тепер їм потрібно вигадувати чергові абсурдні речі, щоб "годувати" росіян по "зомбоящику".

Впевнена, що десь в російській глушині якийсь росіянин чи росіянка слухають слова губернатора і кажуть: "Вот в ніх в Європє всьо плоха, а в нас харашо. Расія – вєлікая",

– говорить Софія Трощук.

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