"Чоловіка заштовхали в намиста": росіяни вкидають в мережу нові фейки про мобілізацію

Росія активізувала свої інформаційні операції задля дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема в мережі почали з'являтися чергові "перли" від росіян, які пов'язанні із незнанням української мови.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Які фейки про мобілізацію Росія почала вкидати в мережу

У ЦПД розповіли, що в мережі ведеться масштабна інформаційна кампанія Росії, яка була спрямована на розкол та деморалізацію українського суспільства.

Головною темою деструктивних наративів, які вкидаються в український інфопростір, стала мобілізація. Часто боти викривають себе абсурдними фразами на кшталт "занурили у намиста", які зʼявляються через використання машинного перекладу на українську мову,

– йдеться у повідомленні.

Фейки, які розповсюджують росіяни в мережі / Фото ЦПД

Зауважимо, що українці у мережі із гумором підійшли до нових російських фейків про мобілізацію.

Українці відреагували на нові фейки росіян / Скриншот

Також у ЦПД зауважили, що ворог активно використовує ШІ-технології для своєї пропаганди. Зображення нібито українських військових, які згенерувала нейромережа, можуть бути використані для відбору аудиторії, з якою російські спецслужби зможуть легко взаємодіяти.

Крім того, російські спецслужби через соцмережі втягують українців, зокрема підлітків, до диверсійної діяльності, використовуючи обіцянки швидкого заробітку або шантаж. Мовиться про підпали військових автомобілів та теракти в адміністративних будівлях.

У ЦПД закликали дотримуватися інформаційної гігієни в мережі та не піддаватися на маніпуляції росіян.