Названо 10 основних проросійських новинних сайтів Польщі: які наративи вони поширюють

Аналітики склали список із 10 польських новинних сайтів, які просувають пропаганду Кремля та демонізують Україну, ЄС і Захід. Ці сайти часто посилаються на російські державні пропагандистські платформи, які перебувають під санкціями в ЄС, цитують та публікують їхній контент, а також маніпулятивні матеріали.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Insight News.

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Які типові проросійські наративи на польськомовних сайтах

Аналітики зазначають, що проаналізовані сайти поширюють стандартний набір наративів, які характерні для російської пропаганди. Зокрема автори на цих ресурсах звинувачують у війні США та НАТО, а не Росію. Також вони виправдовують російську агресію говорячи про загрозу з боку України та НАТО, зображають Київ як маріонетку США, а війну – як проксі-конфлікт НАТО і Байдена.

Значний акцент у таких публікаціях роблять на дискредитації України та українців, зокерма президента України Володимира Зеленського та українських громадян у Польщі. Крім того, поширюється наратив про те, що в Україні діє нацистський режим.

Деякі сайти пішли ще далі і доповнюють українофобські матеріали антисемітськими публікаціями та поширюють глобальні теорії змови, стверджуючи, що Україну нібито навмисно знищують для переселення туди євреїв.

Цікаво, що Росія у таких публікаціях не засуджується, а навпаки, подається у позитивному світлі, а її досягнення на фронті перебільшуються. Водночас допомога Україні критикується, а сама Україна подається як країна, що все програла.

Основні проросійські польські новинні ресурси

Аналіз найбільш популярних новинних тем свідчить про те, що проросійські структури намагаються впливати на свідомість поляків.

Топ-10 проросійських польських новинних сайтів:

bumerangmedia.com

magnapolonia.org

marucha.wordpress.com

myslpolska.info

neon24.net

ocenzurowane.pl

pravda-pl.com

voltairenet.org

wolnemedia.net

zaprasza.net

Нагадаємо, що раніше хакерам вдалося отримати доступ до пошти Тамари Гурульової, дружини російського пропагандиста Андрєя Гурульова. Виявилася, що вона також бере активну участь у "промиванні" мізків, але серед дітей.