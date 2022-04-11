Російська пропаганда змінила градус: тепер сам факт війни з Україною – "великий подвиг"

Російські пропагандисти дещо змінили тональність. Раніше вони запевняли, що армія Росії справиться зі ЗСУ буквально за кілька днів. Тепер рупори Кремля кажуть, що українців протягом 8 років готували до війни американці та європейці.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Він навів приклад Маргарити Симоньян, яка поширила пост свого чоловіка Тиграна Кеосаяна.

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Пропагандисти вже стверджують, що в України – не слабка армія

Два рупори повідомили, що, мовляв, в України не така вже слабка армія. Була велика помилка анонсувати взяття Києва за кілька днів,

– пояснив Лещенко.

У дописі Кеосаян стверджує, що, мовляв, з такої точки зору лише більшим є "подвиг" російських військових та їхнє "значення в історії". Лещенко наголошує: таким чином створюють аргументацію для своїх громадян – чому масово загинули російські солдати, а жодних поставлених цілей не було досягнуто.

Радимо переглянути брифінг Сергія Лещенка: