Російська пропагандистка влаштувала істерику, коли її доньку вакцинували "Супутником V"

Російська пропагандистка Дар'я Асламова влаштувала істерику. Вона обурилась, що її доньку змусили вакцинуватись російською вакциною "Супутник V".

Пропагандистка заявила, що після вакцинації її донька ледь не зійшла з розуму. Вона бачила галюцинації.

До речі Словаччина не знає, що робити з "Супутником V" – нема охочих щеплюватися

Я просто в сказі. Якого хр*на молодих лікарів, які працюють в червоній зоні, погнали вакцинувати. При цьому в один день. Результати жахливі,

– обурювалась Асламова.

До слова, активіст Олександр Коваленко зауважив, що, ймовірно, пропагандистка, маючи паспорт громадянки Хорватії, вже давно зробила щеплення західною вакциною.

Що відомо про російську вакцину