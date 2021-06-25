Російська пропагандистка влаштувала істерику, коли її доньку вакцинували "Супутником V"
25 червня 2021 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олександра Коваленка
Російська пропагандистка Дар'я Асламова влаштувала істерику. Вона обурилась, що її доньку змусили вакцинуватись російською вакциною "Супутник V".
Пропагандистка заявила, що після вакцинації її донька ледь не зійшла з розуму. Вона бачила галюцинації.
До речі Словаччина не знає, що робити з "Супутником V" – нема охочих щеплюватися
Я просто в сказі. Якого хр*на молодих лікарів, які працюють в червоній зоні, погнали вакцинувати. При цьому в один день. Результати жахливі,
– обурювалась Асламова.
До слова, активіст Олександр Коваленко зауважив, що, ймовірно, пропагандистка, маючи паспорт громадянки Хорватії, вже давно зробила щеплення західною вакциною.
Що відомо про російську вакцину
- "Супутник V" – це векторна вакцина, тобто вона містить шматочок бактерії або вірусу, від якого вона захищає.
- Препарат схвалили для використання в понад 60 країнах.
- Зараз його перевіряє ВООЗ та Європейське агентство з лікарських засобів.
- Через відсутність наукових публікацій про вакцину у міжнародної спільноти немає правдивої інформації про його ефективність.
- У квітні словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив зразки вакцини, яку закупив уряд. Стверджують, що вони не ідентичні тим, що отримали схвальні висновки.