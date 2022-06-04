Російська пропагандистка Овсяннікова каже, що побувала в "рідній" Одесі

Ексредакторка російського пропагандистського телеканалу "Перший" Марина Овсяннікова приїхала в Одесу, яку назвала "рідною". На цей візит відреагував активіст Сергій Стерненко.

Журналістка опублікувала пост у своєму інстаграмі, що "рідна Одеса" зустріла її порожніми готелями та замінованими пляжами. Також вона написала про постійні обстріли з російських кораблів.

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Мільйонне місто спорожніло. Майже половина його мешканців поїхали. Інші – живуть у постійному страху,

– додала пропагандистка.

Стерненко, своєю чергою, зауважив, що, напевно, ми пропустили цей момент, коли війна закінчилась, і росіянам знову можна вільно їздити в Україну.

"Та і участь 8 років у воєнній пропаганді проти нашої країни це не злочин, раз Овсяннікова в Україні не має проблем", – зазначив Стерненко.

Чому Овсянніковій не треба приїжджати в Україну

Стерненко пояснив, що такі події деморалізують людей, додають зневіри та недовіри до держави. З одного боку наче країна намагається усе російське гнати, бо російське вбиває, але водночас росіяни отримують громадянство або їздять по наших містах.

Журналістка відповіла Стерненку в коментарях, нібито не причетна до цієї війни, бо була "звичайним технічним працівником міжнародної редакції". Також назвала себе "совістю та честю Росії" й додала, що хейт проти неї вигідний "московським тролям".

Що відомо про Овсяннікову

Овсяннікова народилась в Одесі, але вона мала російське громадянство та давно жила на території країни-агресорки.

З 2003 по 2022 рік журналістка працювала на державному "Першому каналі" Росії, який активно розповсюджує антиукраїнську пропаганду.

У березні вона перервала ефір програми "Час", вибігши з плакатом: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Після цього інциденту її затримали та демонстративно оштрафували на 30 тисяч рублів, мовляв, за заклики до протесту.

Тоді Овсяннікова поїхала з Росії. 11 квітня стало відомо, що пропагандистка працюватиме в німецькому виданні Die Welt і готуватиме новини про Росію та Україну.

Чому вона – пропагандистка

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили, що після інциденту Овсяннікову активно використовують у інформаційно-психологічних операціях Росії. Ексредакторка отримала довіру на Заході та почала просувати вигідні для російської сторони наративи.

Наприклад, Овсяннікова виступає проти колективної відповідальності самих росіян за війну проти України, а перекладає всю провину лише на Путіна.

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