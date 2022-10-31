Кім показав, як російська ракета розвернулася і полетіла у "рідну гавань"

Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України. Уранці 31 жовтня загарбники завдали масового ракетного удару по нашій країні.

Декілька вибухів пролунали в Києві, влучання ракет зафіксовано в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Кіровоградській областях. Українським підрозділам ППО вдалося збити більшу частину ракет.

Читайте також Неймовірний результат: Повітряні сили збили майже пів сотні російських ракет

Одна з російських ракет повернулася до місця запуску

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своїх соцмережах показав, як одна з російських ракет залетіла до зони Миколаївщини та повернулася до місця запуску. Він пожартував, що хоча б хтось має критичне та логічне мислення у Росії.

(Лише) одна з ракет Росії має критичне та логічне мислення. Зваживши всі аргументи та вирішивши не чинити військового злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані",

– написав Кім.

Як російська ракета повернулася у "рідну гавань": дивіться відео

Росія завдала масового ракетного удару: головне

Уранці 31 жовтня ворог завдав масової ракетної атаки по Україні. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні вводять екстрені відключення світла.

Вибухи пролунали у:

Києві та Київській області;

Дніпропетровській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Вінницькій області;

Полтавській області;

Хмельницькій області;

Миколаївській області;

Львівській області;

чернівецькій області.

Росія випустила понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил.

18 ракет було знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Ще 12 ракет знищило повітряне командування "Південь". Повітряне командування "Схід" та "Захід" знищили 9 і 5 російських ракет відповідно.

Варте уваги – Масовий ракетний обстріл України: відео