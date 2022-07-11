Російська ракета влучила в 6-поверхівку в центрі Харкова: зруйновано цілий під'їзд

У Харкові під час тривоги в ніч на 11 липня прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в 6-поверховий житловий будинок в центрі міста. Зруйновано квартири з 1 по 6 поверхи.

Про це розповіли журналістам службовці ДСНС, які одразу поїхали на місце удару. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

Минулої доби Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

Кількість постраждалих може зрости

В атакованому будинку могли були ще люди. Завали розбирають, але, за даними обласного управління ДСНС, станом на 06:30 інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Зруйновано цілий під'їзд

Рятувальники повідомили, що ракета пошкодила цілий під'їзд: зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи, передає "Суспільне".

У мережі повідомили, що ракети запускали з російського Бєлгорода. Тривогу в Харківській області від 10 години вечора оголошували тричі. Після 3 години ночі місцеві вже повідомили, що почули вибухи.

Окрім цього, були вибухи під час тривоги в Миколаєві. Проте наразі невідомо, чи були це саме влучання ворога в об'єкти міста.

Попередній обстріл Харкова

Вночі 10 липня по місту 3 рази випускали ракети. Дві з них влучили у житловий будинок. Там постраждав 62-річний чоловік, який жив у зруйнованому тепер домі. Також знищили вночі одну школу в Слобідському районі міста. На щастя, там жертв і постраждалих не було.

Проте для російських військ атаки на місто не є чимось новим. 8 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів. Проте, на жаль, це було лише одне виключення. Також не припиняються обстріли території області.

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