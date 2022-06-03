Російська війна – це садистські звірства та середньовічна тактика, – представник США в ОБСЄ

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 2 червня вкрай різко висловився про дії росіян в Україні. Він наголосив, що вони не лише вчиняють масштабні звірства, а й наче прийшли з минулого.

Адже наш ворог послуговується середньовічними тактиками війни. Карпентер говорив про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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Дипломат пояснив свої судження про росіян

На думку посла, росіяни роблять речі, які дійсно притаманні саме арміям минулого. Зокрема, масові грабунки та розорення на захоплених землях. Він наголосив, що при цьому агресор має багато сучасної зброї війни, тому міг би цього уникнути.

Вона (Росія – 24 канал) має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?

– запитав дипломат.

Він наголосив, що наша держава вже пережила "15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства". На думку Карпентера, лише середньовічними тенденціями можна пояснити таку кількість новин про страти, примусові депортації, ґвалтування, "фільтраційні" табори та руйнування.

Кремль звірствами позбувається українців

Посол заявив, що все варварство Росії можна пояснити. Але хіба тим, ця держава мала на меті змусити цивільних людей втікати з власних домівок. Він вважає, що таким чином Кремль вирішив позбутися місцевого населення в окупованих регіонах. Також Карпентер зауважив, що примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".

Усі дії російських війсь можуть мати цілком чітку мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності,

– зазначив дипломат.

Він таким чином описав ймовірні мотиви росіян у містах, де вони тимчасово утримують контроль.

Глава ГУР висловив схожу думку

Також підмітив схожість нашого ворога до середньовічних орд глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він акцентував на тому, що до вторгнення в Україну існував міф про нібито другу армію у світі. Проте тепер весь світ дізнався, що російське військо – це "середньовічне скупчення живої сили та старі методи ведення війни".

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