Гроші мінятимуть на папірці: у Кремлі можуть готуватися до тотального пограбування росіян

Російська влада загнала сама себе у неймовірно складну економічну ситуацію, виходу з якої практично немає. Керівництво Центробанку та міністерство фінансів намагаються стримати повний колапс, друкуючи рублі із шаленою швидкістю.

Втім, це призводить лише до тимчасового рішення проблеми, адже породжує інфляцію. То ж такий спосіб втримати економіку на плаву призведе лише до більш серйозного колапсу.

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При цьому у Москві цілком розуміють наслідки своїх дій, однак відмовитися від них не можуть, адже єдиним завданням урядовців є не рятування економіки, а відтермінування її смерті.

Усі банківські вклади можуть перетворитися на сміття

Відомий економіст та дипломат Андерс Ослунд у своєму твіттері виклав документ за підписом очільниці російського Центробанку Ельвіри Набіулліної. У листі вона просить свого підлеглого – керівника одного з департаментів банка "Росія" розробити методику примусового вилучення депозитів у населення.

Мовляв, всі кошти, які росіяни принесли до банків, треба буде конвертувати у військові облігації. У такий спосіб уряд зможе одномоментно отримати доступ до мільярдів рублів, які можна буде інвестувати у війну. Натомість всі вкладники російських фінансових установ стануть власниками нікчемних паперів, які навряд буде неможливо конвертувати назад.

Під твіттом Ослунда одразу ж почалася дискусія, чи є цей документ фейковим. Втім, засумнівалися у реальності листа лише ті фахівці, які так чи інакше пов'язані з Росією. Заперечували можливість використання путінською владою такого підходу здебільшого російські профільні журналісти та "ліберальні" дипломати, які що переїхали з диктаторської країни до Європи.



Олександра Прокопенко – ексрепортерка, що писала про російську економіку, а Ілля Матвєєв – політолог-втікач / Скриншот із Твіттера

Засумнівався у реалістичності документа також науковий співробітник Германського інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, який зазначив, що російський Центробанк може просто друкувати рублі, а мінфін здатен покривати дефіцит за рахунок резервних фондів.

Втім, Ослунд парирував це тим, що зовсім не дарма у соцмережах росіяни розганяють заклики швидше зняти всю готівку з банківських рахунків, а жоден російський чиновник ніяк не коментує подібні панічні настрої.



Дискусія між Ослундом та Клюге / Скриншот із Твіттера

Крім того, відомий економіст та письменник зазначив, що російський Центробанк через санкції може відчувати нестачу паперу та чорнил для нескінченного друку коштів. То ж, ймовірно, у керівництва Московії не залишається ніяких варіантів для гасіння економічної пожежі.

Ситуація безвихідна

Появу у мережі документу, який буцімто свідчить про наміри російської верхівки у черговий раз та аж ніяк не приховуючись пограбувати власний народ, ніхто з кремлівських посадовців не прокоментував. Втім, навіть якщо лист виявиться фейком, а росіянам не замінюватимуть їх гроші на якісь гарантії від держави, у 2023-му путінській банді доведеться взагалі не приховано лізти у кишені свого населення. Адже резервні фонди почнуть закінчуватися, а потік нафтогрошей зменшиться до критичного мінімуму.

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Якщо ж Ослунд має рацію, а у Центробанку насправді нарешті вирішилися на такий крок, кожен вкладник російських фінансових установ отримає замість своїх грошей цінні папери, які ніяк не можна буде обміняти на рублі щонайменше до погашення облігації. Втім, чи зможе Росія дотримуватися наданих своєму населенню гарантій, питання риторичне. Адже юридично та фактично держава вже давно стала банкротом, а її цінні папери коштують приблизно як дірка від бублика.

До того ж після початку повномасштабної війни Путін та компанія кілька разів порушували існуючий соціальний договір – оголошували "часткову" мобілізацію, обіцяли не допустити економічних провалів, а також регулярно ухилялися від виплат родинам загиблих окупантів.

Перелічити ж кількість схем, за допомогою яких кремлівські можновладці крали у власного народу гроші, взагалі неможливо. То ж у моменти, коли без грошей населення режим не зможе існувати, бункерний дід абсолютно точно експропріює у людей абсолютно все, що забажає.