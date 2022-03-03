Російська влада прискореними темпами наближається до лав підсудних Гаазького трибуналу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов оновив інформацію щодо восьмого дня нападу Росії на Україну.

За його словами, російська влада прискорено наближається до лави підсудних Гаазького трибуналу. З кожним пострілом і наказом ця лава подовжується, а терміни покарання збільшується.

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Він додав, що це безпрецедентна подія для світової історії, адже дані щодо злочинів РФ передали до МКС одразу 39 країн.

"Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу "Україна проти Росії" буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд. І Бабін Яр, який зазнав удару російськими ракетами. Таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка". – повідомив Данілов.

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Допис Олексія Данілова

Друга гарна новина - російська влада прискорено наближається до лави підсудних Гаазького трибуналу. З кожним пострілом і наказом ця лава подовжується, а терміни покарання збільшується. Безпрецедентна подія для світової історії, коли дані щодо злочинів РФ передали до МКС одразу 39 країн. Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу «Україна проти Росії» буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд, і Бабін Яр, зазнавший удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка.