Російська "Зарубіжнафта" не змогла продати свою продукцію – ніхто не відгукнувся

Тендер "Зарубіжнафти" з продажу шести партій нафти Urals визнано таким, що не відбувся, оскільки ніхто з покупців не відгукнувся на пропозицію.

"Зарубіжнафта" намагалася продати 600 тисяч тонн нафти з відвантаженням у другому кварталі. Спочатку тендери мали відбутися наприкінці лютого. Пізніше компанія перенесла закінчення подання заявок на 9 березня.

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Раніше з проблемами у продажу нафти на споті також зіштовхнулися "Сургутнафтогаз" та "Роснефть". Зокрема, "Сургутнафтогаз" на початку березня виставив на продаж 8 партій із балтійських портів "Транснефти", проте ніхто з покупців навіть не заявився на тендер.

Джерела повідомляли, що покупці не можуть знайти нафтоналивні танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російською нафтою. Крім того, багато покупців уникають придбання російської сировини також через іміджеві ризики.

Ембарго на російську нафту