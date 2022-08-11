У російській зброї – повно західних деталей: де агресор шукав допомогу

росіяни брешуть про власну потужність у виробництві зброї. Вони використовують безліч деталей, виготовлених на Заході.

Волонтери та військові отримали зразки російської зброї. Вони знайшли там деталі, які виготовлені у різних країнах світу, хоч кремль переконував у своїй великій російській військово-промислової індустрії.

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Відтак, якщо встановити реальний контроль за експортом електроніки, то це допоможе перемогти росію. Контроль потрібен і за продажем невійськових товарів.

Деталі яких країн знайшли

У Reuters зазначили, що 27 російських видів зброї мають деталі, виготовлені на Заході. Там міститься 440 компонентів, які виготовили поза межами країни-окупантки.

Важливо, що понад 80 чипів, які знайшли в озброєнні, мали б бути з 2014 року під експортним контролем. Найбільше деталей виготовили у Сполучених Штатах Америки – 317.



Що знайшли у російському озброєнні / Інфографіка UA War Infografics

кремлю все важче вести війну

Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс, який є американським ветераном, вважає, що росія має перевагу у кількості. Проте окупанти не володіють сучасним озброєнням Заходу.

"росії стає все важче вести війну в Україні. Україна виконала відмінну роботу, завдаючи ударів по пунктах управління, складам постачання та скупченням військ", – зазначив Райс.

До речі росія може перевозити зброю із Сирії на комерційних суднах, – Bloomberg

яку зброю використовує росія

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що з початку війни у 2014 році до повномасштабного вторгнення зброя, яку використовує ворог, не змінилася. Проте росіяни мають більше важкого озброєння. Зокрема, з'явилися вогнеметні системи залпового вогню "Солнцепьок"/"Буратіно".

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