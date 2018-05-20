Російська модель оголилась на Каннському фестивалі: курйозне відео

Розкішні сукні та яскраві кінопрем'єри – таким запам'ятається Каннський фестиваль-2018. Однак світський захід не обійшовся без курйозу. На червоній доріжці російська модель Юлія Рибакова оголилась перед фотографами.

Каннський фестиваль – подія, яку очікують всі знаменитості світу. Зірки мають змогу покрасуватись у розкішному вбранні на червоній доріжці, щасливо посміхаючись перед натовпом фотографів. Однак не завжди світський захід проходить гладко.

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Так, пишнотіла модель Юлія Рибакова надовго запам'ятається фотографам. Коли зірка безтурботно посміхалась перед камерами, на її шлейф червоного плаття став чоловік. Манекенниця, не бачивши цього, покрокувала по червоній доріжці, залишивши за собою низ сукні.

Допис, поширений Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) 18 Тра 2018 р. о 6:31 PDT

Винуватець курйозу допоміг зірці виправити ситуацію, пристебнувши тканину до корсета. Саме це стало приводом для чуток, що кумедний інцидент – всього лиш піар Юлії Рибакової.



Юлія Рибакова на Каннському кінофестивалі

Сама модель хутко прокоментувала курйозну ситуацію. Юлія Рибакова пояснила, що цю сукню їй пошили за лічені години. Зірка начебто сподівалась, що ЗМІ обійдуть увагою неприємність та масово не коментуватимуть витівку.

"Я в принципі в своєму репертуарі, тільки зі мною відбуваються такі курйози. Хіба могло трапитись щось гірше після того, як моя валіза загубилась зі всіма речами? Наталя Расказова пошила для мене 2 сукні менш, ніж за добу. І я, як дівчина, яка ніколи не носила сукні зі шлейфом, питала всю дорогу в машині, чи вона не відірветься, як я з ними там пройдуся", – стверджує Юлія Рибакова.