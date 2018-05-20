14:08
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Російська модель оголилась на Каннському фестивалі: курйозне відео

550 Читать новость на русском
Російська модель оголилась в Каннах
Російська модель оголилась в Каннах

Розкішні сукні та яскраві кінопрем'єри – таким запам'ятається Каннський фестиваль-2018. Однак світський захід не обійшовся без курйозу. На червоній доріжці російська модель Юлія Рибакова оголилась перед фотографами.

Каннський фестиваль – подія, яку очікують всі знаменитості світу. Зірки мають змогу покрасуватись у розкішному вбранні на червоній доріжці, щасливо посміхаючись перед натовпом фотографів. Однак не завжди світський захід проходить гладко. 

Читайте також: Дженніфер Лопес засвітила білизну під час шоу: курйозні фото

Так, пишнотіла модель Юлія Рибакова надовго запам'ятається фотографам. Коли зірка безтурботно посміхалась перед камерами, на її шлейф червоного плаття став чоловік. Манекенниця, не бачивши цього, покрокувала по червоній доріжці, залишивши за собою низ сукні. 

Винуватець курйозу допоміг зірці виправити ситуацію, пристебнувши тканину до корсета. Саме це стало приводом для чуток, що кумедний інцидент – всього лиш піар Юлії Рибакової.


Юлія Рибакова на Каннському кінофестивалі

Сама модель хутко прокоментувала курйозну ситуацію. Юлія Рибакова пояснила, що цю сукню їй пошили за лічені години. Зірка начебто сподівалась, що ЗМІ обійдуть увагою неприємність та масово не коментуватимуть витівку.

"Я в принципі в своєму репертуарі, тільки зі мною відбуваються такі курйози. Хіба могло трапитись щось гірше після того, як моя валіза загубилась зі всіма речами? Наталя Расказова пошила для мене 2 сукні менш, ніж за добу. І я, як дівчина, яка ніколи не носила сукні зі шлейфом, питала всю дорогу в машині, чи вона не відірветься, як я з ними там пройдуся", – стверджує Юлія Рибакова. 

Теги: Мода LifeStyle Каннський кінофестиваль Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
сьогодні, 13:00 Доля ФОПів: чому влада постійно намагається скасувати спрощену систему оподаткування
Тетяна Острікова 374
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сьогодні, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 1567
Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці
сьогодні, 11:01 Антикорупційний суд і майбутнє злодюжок: влада корупціонерів опинилась на розтяжці
Єгор Соболєв 569
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 1590
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 533
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук