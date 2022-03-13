Російське керівництво перетворює свою державу на велику ізольовану зону, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що нападом на Україну російське керівництво перетворює свою державу на так звані "ДНР" і "ЛНР" – велику ізольовану від світу зону.

Президент зазначив, що всюди, куди приходить Росія на чужу землю, мрії неможливі, лише дуже важка боротьба за виживання. Про це він повідомив під час звернення у ніч на 13 березня, пише 24 канал.

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У результаті нападу на Україну російське керівництво фактично перетворює на аналог так званих "ДНР" і "ЛНР" – на велику ізольовану від усього світу зону,

– сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, там царюватиме бідність, усе визначатиметься лише насильством і звідти люди будуть тікати "як тільки можуть, хто тільки може".

Володимир Зеленський оприлюднив звернення: дивіться відео