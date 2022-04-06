Російське командування не вважає неможливим звільнення Херсону, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував власне висловлювання про те, що Росія може здати окупований Херсон. Він пояснив свої слова, сказавши, що в Росії не вважають неможливим те, що Україна звільнить Херсон.

Росія готує Херсон до оборони

Перш за все Арестович заявив, що не казав, що Росія може здати Херсон. За його словами, росіяни готують місто до оборони.

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Російське командування вживає заходів щодо підготовки Херсону до оборони. І наступний варіант – залишити. Але це не означає, що вони збираються його здавати. Взагалі Херсон взяти дуже-дуже важко,

– сказав радник глави ОП.

Як пояснив Арестович, у Росії не вважають неможливим звільнення Херсону. Тобто те. що Україна деокупує місто.

"Те, що російське командування розглядає такі сценарії, показує, що воно не вважає неможливим звільнення Херсону", – резюмував він.

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