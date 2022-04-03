Російське міноборони за дві години до удару повідомило про "знищення точок" у Тернополі

Російське міноборони 3 квітня за дві години до удару повідомило про "знищення точок" у Тернополі. Сергій Надал заявив, що у місті пролунав вибух близько 22:28.

Тим часом міноборони Росії опублікувало у соцмережах повідомлення про "знищення точок" у Тернополі ще о 20:06. Нелюди цинічно заявили про знищення паливних сховищ.

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Тим часом повітряну тривогу у Тернополі оголосили близько 22:17. А вже о 22:28 міський голова Надал повідомив, що "у місті було чути вибух". Жодних деталей наразі не розкривають.



Пост міноборони Росії / Скриншот 24 каналу

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