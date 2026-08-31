Пошкоджений у морі російський суховантаж викинуло на берег Туреччини

У Чорному морі черговий вантажний корабель під прапором країни-агресорки зазнав серйозного ураження під час атаки. Покинутий екіпажем плавзасіб довго дрейфував відкритим морем, поки остаточно не сів на мілину біля чужих берегів.

Як повідомляє агентство DHA, 30 серпня до берегів Туреччини винесло пошкоджений російський суховантаж OMSKIY-107. Судно довжиною 108 метрів прямувало з Новоросійська та сіло на мілину біля пляжу Алачали в районі Шиле неподалік від Стамбула. Очевидці поінформували берегову охорону, фахівці якої виявили повністю обгорілий капітанський місток корабля.

Покинутий екіпажем дрейфуючий суховантаж

Після ураження екіпаж судна OMSKIY-107 залишив його на рятувальних шлюпках. Плавзасіб тривалий час самостійно дрейфував акваторією, поки його не винесло на мілководдя. Наразі турецькі команди оточили район інциденту та розпочали розслідування.

Пошкоджене російське судно викинуло до узбережжя Туреччини: дивіться фото з сайту DHA

Варто додати, що 17 серпня у Чорному морі під удар також потрапив нафтовий танкер Skiros під прапором Греції, який брав вантаж на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Туреччина викликала посла України через удари по своїх суднах біля Туапсе.

Раніше, українські військові влучили у ворожий суховантаж у тимчасово окупованому порту Маріуполя. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, судно систематично використовували для вивезення ресурсів, викрадених на окупованих територіях України.

А 12 серпня Сили оборони України завдали удару по російській військово-морській базі в Новоросійську. Унаслідок атаки були уражені об'єкти протиповітряної оборони та портова інфраструктура.