Російське судно перехопили у протоці Ла-Манш

Суховантажне судно росіян перехопили у протоці між Великою Британією та Євразією – Ла-Манш. Повідомляють, що воно перебуває під санкціями США.

Про це повідомили із посиланням на морську префектуру Франції. Російське судно французька влада затримала.

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127-метрове судно затримали у ніч проти 26 лютого. Воно перетинало протоку Па-де-Кале – північно-східне продовження Ла-Маншу.

За повідомленнями агентства AFP, судно перевозило автомобілі до Петербурга та має дозвіл перебувати у французьких водах. Зараз його перенаправили у Булонь-сюр-мер на півночі Франції, щоб перевірити справжні інтереси власників і вантажу.

За даними морської префектури, воно прибуло з Руану.

Російське судно затримали у протоці Ла-Манш

За даними France Bleu , мовиться про вантажне судно Baltic Leader. Однак у посольстві Росії не уточнили назву судна. Порт приписки – Монровія, столиця Ліберії.

Джерело: France Bleu

За інформацією видання, його "запідозрили у зв'язку з російськими інтересами, проти яких запроваджено санкції". Мовиться про санкції, запроваджені у зв'язку із зухвалим наступом Росії на Україну. Посольство Росії у Франції запросило роз'ясненнь.

Росіяни обурюються

Інформацію про затримання судна підтвердили у посольстві Росії у Франції.

"До посольства надійшов екстрений дзвінок від капітана російського суховантажу, він повідомив про затримання судна французькою владою в протоці Ла-Манш. Консульський відділ посольства негайно зв'язався з французькою владою з метою отримання роз'яснень щодо цього питання", – повідомив керівник пресслужби посольства Олександр Макогонов.

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