Російське суспільство твердим кроком прямує в пекло, – поет Биков

Відомий російський поет Дмитро Биков підтвердив, що російське суспільство твердим кроком прямує в пекло. Зокрема він прокоментував напад Росії на Україну.

Відповідну заяву Дмитро Биков зробив у ефірі каналу "Рада". Це трапилось вдосвіта 12 березня – вже на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

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Дмитро Биков сказав, що суспільство Росії прямує в пекло

Дмитро Биков розповів, що російське суспільство очікує дуже довгий шлях до прозріння. Цей шлях пройде не через санкції, бо вони впливають на шлунок, а не на мозок.

Ба більше, поет запевнив, що економіка для духовного розвитку суспільства річ другорядна.

Мені б хотілось, щоб російське суспільство тверезими очима побачило, що воно натворило. Останні 30 років воно йде по дуже кривій дорозі – спочаку металося на цьому шляху, та останні 20 років – твердим кроком прямує в пекло,

– заявив Биков.

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