Ворог не спить: у Міноборони оцінили, наскільки потужним є російський ВПК

На початок повномасштабного вторгнення у Росії діяло понад 1300 різних об'єктів оборонної індустрії, де працювали майже два мільйони працівників. Країна-агресорка досі здатна виробляти майже усі основні номенклатури озброєння, хоча й має дефіцит у сотні тисяч фахівцях.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Не ТЦК, а місцева влада та поліція мають займатися розшуком призовників, – Міноборони

Наскільки потужний російський ВПК

За словами військового, дефіцит у фахових працівниках виник через те, що Росія суттєво масштабувала виробництво зброї. Обсяги виготовлення деяких видів зброї зросли від 3 до 6 разів.

Наш ворог наразі залишається лідером у виробництві, зокрема артилерійських боєприпасів радянських калібрів. Багато грошей противник вкладає у розвиток виробництва дронів. За короткий термін росіяни змогли налагодити масовий випуск копій іранських "Шахедів". Крім того, загарбники постійно намагаються удосконалювати власні БпЛА і роблять також акцент на масовості.

Ймовірно, країна-агресорка має дуже великий запас радянського озброєння. За словами генерала, якщо зараз на фронті окупанти й використовують машини, артилерію, РСЗВ радянської розробки, то це не через те, що їм бракує сучасних зразків. Ворог просто намагається не переводити сучасну зброю, а скористатися старими запасами, роблячи акцент на кількості. Крім того, стара техніка проста у користуванні. Її можна опанувати у стислі терміни.

Водночас російський ВПК не спроможний задовольняти усі потреби фронту. Саме тому Москва співпрацює з КНДР та Іраном.

До слова, Гаврилюк наголосив, що Росія не досягла стратегічних цілей на фронті, попри перевагу в силах і авіації, та зазнала значних втрат.