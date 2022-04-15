Російське вторгнення дало шанс на повне примирення України і Польщі, – віцепрем'єр Польщі

Віцепрем'єр-міністр та міністр культури Польщі Пйотр Глинський вважає, що після вторгнення Росії Варшава та Київ досягли повного взаєморозуміння. Поляки продемонстрували величезну підтримку українцям під час війни.

Польща та Україна справді мають важкі моменти в історії обох народів – під час Другої світової війни. Глинський наголосив: до цих моментів і Київ, і Варшава повернуться – аби закрити.

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Україна та Польща закриють певні складні моменти

Ми обов'язково повернемося до них (до важких моментів – 24 канал) у стосунках із вільною та незалежною Україною – після війни,

– зауважив Глинський.

Проте і Радянський союз та нацистська Німеччина познущались з країни, розділивши її та скоївши звірства. Лише на другому етапі Другої світової радянські війська витіснили німців. Події в Україні щось до болю нагадують полякам.

Росіяни поводяться як Червона армія

Нам, у Польщі, важко уникнути враження, що росіяни в Україні поводяться точно так само, як Червона армія в Польщі в 1944 – 45 роках, хоча, мабуть, ця армія тоді нас звільнила,

– сказав Глинський.

Віцепрем'єр наголосив, що поляки та українці роками працюють над тим, аби відносини між ними ставали кращими і все більше історичних суперечок знаходять своє вирішення. На думку Глинського, справи минулого мають поступитись сьогоденню та майбутньому, адже зараз Україна фактично захищає весь світ.

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Згідно з останніми даними Польської прикордонної служби, оприлюдненими 14 квітня, близько 2,7 мільйона людей, які тікали від війни, приїхали до Польщі.