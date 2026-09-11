"Дні безпеки минули": українські дрони влаштували рекордний колапс цивільної авіації в Росії

Українські операції з використанням безпілотників змусили російські аеропорти закриватися понад 2 тисячі разів протягом літа. У серпні обмеження польотів запроваджували в середньому 32 рази на добу, що спричинило масштабний колапс цивільної авіації агресора.

Про це повідомляє видання EuroNews із посиланням на дані компанії з авіаційної безпеки Osprey Flight Solutions.

Які проблеми виникли в аеропортах через українські дрони?

Лише протягом серпня обмеження на польоти запроваджували у 32 російських аеропортах, включно з Московським та Санкт-Петербурзьким вузлами.

Загалом за останній літній місяць цивільні летовища тимчасово припиняли роботу 993 рази, що зробило цей період найкритичнішим для російської авіагалузі з початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти розвідувального видання The Insider підрахували, що інтенсивність закриттів у серпні перевищила середньомісячні показники минулого року більш ніж у 6 разів. Причиною регулярного колапсу стає активація російського протоколу "Килим", який вимагає негайного приземлення або перенаправлення всіх цивільних суден у разі виявлення загрози у повітрі.

Стратегія економічного виснаження ворога

Президент України Володимир Зеленський ще на початку вересня офіційно звернувся до міжнародних авіакомпаній та страховиків із застереженням щодо небезпеки російського неба.

Ми в Україні не хочемо, щоб гинули невинні люди. Тому ми попереджаємо наших партнерів: дні безпеки в російському небі минули,

– наголосив Зеленський.

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, що ключова мета українських операцій полягає не в атаках на цивільні борти, а у створенні системного стану невизначеності.

З ним погоджується військовий аналітик Михайло Самусь із Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, який називає зупинку летовищ елементом ширшого економічного тиску, що знижує мобільність та підвищує витрати на логістику.

Скасування рейсів та падіння пасажиропотоку

За даними моніторингового сервісу Flightradar24, у перші дні вересня в Росії щоденно скасовували в середньому 86 рейсів.

У найскладніші нічні періоди лише навколо Москви затримували або скасовували понад сотню вильотів, що змушувало пасажирів годинами чекати всередині заблокованих літаків.

Через зростання ризиків низка іноземних перевізників, серед яких Pegasus, Flydubai та Air India, змінили свої маршрути або скоротили польоти до Росії. На найпопулярнішому внутрішньому напрямку Москва – Санкт-Петербург пасажиропотік авіації впав майже на чверть, а попит на залізничні квитки відповідно зріс на 20%.

Видання Agentstvo зазначає, що транспортний колапс збігся в часі з іншими проблемами російської економіки, зокрема падінням обсягів нафтопереробки та збоями в роботі великих складських комплексів через удари безпілотників по промислових об'єктах.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, українські дрони здатні тривалий час баражувати в районі аеродромів без використання супутникової навігації, що створює постійні загрози та змушує Росію витрачати колосальні ресурси на захист тилу.