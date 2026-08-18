Цю маячню рясно цитували у США всякі такі Карлсони. Потім частково покаялися. Про це пише Олексій Копитько.

Як план російських спецслужб зіграв проти них?

Раптом Наришкін почав заявляти, що неназвана західна спецслужба у координації з українською стороною нібито готує провокацію. А саме: збирається передати неназваним латиноамериканським зловмисникам російську зброю. Щоб, мовляв, посварити Кремль із друзями, що залишилися в західній півкулі.



Заява Наришкіна / Скріншот з сайту Служби зовнішньої розвідки Росії

Що то за зброя? За словами Наришкіна, її захопили українські війська «під час спеціальної військової операції». Цитата: "На території вказаних держав уже завозиться озброєння російського виробництва, захоплене ворогом під час спеціальної військової операції".

Якщо читати буквально: Україна проводить спеціальну військову операцію, під час якої демілітаризує Росію, захоплюючи її зброю. Сміливо, сміливо. Причому Наришкін наголошує: провокаційна передача зброї здійснюється на території кількох держав, у множині. Отже, багато зброї захопили.

Але дозвольте! Якщо йдеться про якийсь значний обсяг зброї, це означає, що росіяни масово тікали та кидали її. Але ж хіба так буває? Пахне дискредитацією російської армії з боку глави Служби зовнішньої розвідки Росії.

Що трапилося насправді?

Практично гарантовано йдеться про фіаско російських спецслужб. Росіяни притягли до Латинської Америки партію зброї, щоб роздати її лиходіям, підтягнути найманців тощо. Але прошляпили, витівка провалилася, і зброя опинилася у руках правоохоронних органів країн, яким Москва хотіла нашкодити.

Оприлюднення такого факту – це величезний скандал із далекосяжними наслідками. Це навіть не валізи з кокаїном. Особливо у світлі поглядів адміністрації Трампа на безпеку в Північній та Південній Америці.

Саме тому на арену з криками вибіг Наришкін, щоб перевести стрілки та сформувати лінію захисту. Це спроба зам'яти історію, мотивуючи країни Латинської Америки розрулити проблему закулісно.