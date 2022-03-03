Російські агресори захопили два села: ситуація щодо російського вторгнення на Запоріжжі

Російські війська наступали у Запорізькій області з артилерійськими обстрілами. І, на жаль, змогли зайняти кілька населених пунктів.

Там також помітили російську важку систему озброєння ТОС-1А “Солнцепек” та кількадесят танків. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Ситуація щодо російського вторгнення на Запоріжжі 3 березня

Упродовж дня противник наступав у напрямку населених пунктів Андріївка, Чернігівка, Пологи. Активно застосовував артилерію, прорвав оборону і зайняв Камиш-Зорю та Чапаєвку, де зосередив до 30 танків.

Реактивні системи залпового вогню російські терористи зосередили у районі населеного пункту Підгорне.

Також помітили російську важку систему озброєння ТОС-1А “Солнцепек” (біля Роботиного).

Ситуація загалом гаряча, зазначили в ОВА, але 24 на 7 українська армія тримає оборону та завдає вогневого ураження противнику всіма наявними засобами.

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