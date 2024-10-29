Серед заарештованого майна Росії у Фінляндії – пляж для російських дипломатів, – Yle
Джерело:Yle
Фінська влада наклала арешт на ділянку пляжу, що належить Росії і і використовувалася для відпочинку дипломатів.
Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія Yle.
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Арештоване майно Росії у Фінляндії
У різних частинах Фінляндії почали вилучати майно, що належить Росії. Однією з ділянок є приморська ділянка, що належить Росії, розташована в Хеггесбьолі в Кіркконуммі.
Відповідно до земельного кадастру, ця ділянка включає 17 гектарів землі і три з половиною гектари морських акваторій. Судовий пристав наклав арешт на нього 24 жовтня, йдеться у повідомленні.
Ще одна ділянка, яку перевірила Yle, розташована в Сіунтіо. Її площа становить майже 8 тисяч квадратних метрів. У 1973 році ділянку придбало комерційне представництво Радянського Союзу.