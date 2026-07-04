Сирський поділився успіхами у протидії "Шахедам" у червні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду щодо протидії повітряним загрозам. Сили оборони України постійно нарощують свої спроможності у захисті неба.

Про це він розповів у власних соцмережах.

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Що сказав Сирський?

Сирський розповів, що такі наради є важливими. Під час цього детально аналізують результати виконаних завдань, оцінюють ефективність застосування сил і засобів, проводять роботу над помилками та шукають найбільш ефективні рішення для посилення захисту від російських загроз.

Генерал зазначив, що країна-агресорка продовжує ракетно-дроновий терор українських міст і селищ. Ворог збільшує кількість реактивних БпЛА.

ЗСУ послідовно нарощують свої спроможності та системно посилюють:

протиповітряну оборону;

сили безпосереднього протиповітряного прикриття;

радіоелектронну боротьбу;

ураження місць виробництва, зберігання та запуску засобів повітряного нападу в глибині російської території.

Сирський зазначив, що Сили оборони кількісно та якісно нарощують спроможності у протидії ударним БпЛА типу "Шахед" та іншим безпілотникам цього класу. Українське військо щомісяця збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищує рівень їхньої підготовки та ефективність застосування в бою.

Як Україна збиває російські дрони?

Сирський розповів, що протягом червня Сили оборони знищили майже 5 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" та аналогів. 55 відсотків уразили екіпажі першого ешелону перехоплення. Головнокомандувач розповів, що ЗСУ продовжать нарощувати четвертий ешелон.

Він зазначив, що українська армія все частіше використовує автоматизовані турелі. За минулий місяць ці системи знищили 26 засобів повітряного нападу Росії.

Триває пошук найбільш ефективних моделей застосування дронів-перехоплювачів і тактики їх використання. Постійно аналізуємо результати бойової роботи та визначаємо рішення, які демонструють найвищу ефективність під час відбиття масованих атак ударних безпілотників,

– заявив Олександр Сирський

Армійська авіація у червні знищила 338 повітряних цілей. Проте її ефективність буде збільшуватись. ЗСУ продовжують оснащувати бойові гелікоптери новітніми ракетними установками, оптико-електронними станціями та сучасними системами відеоспостереження.

Дрони-перехоплювачі протиповітряної оборони Києва у червні знищили понад 500 повітряних цілей. Загалом у Київській області протягом місяця знешкодили понад 600 ворожих засобів повітряного нападу. Сирський пообіцяв посилити систему антидронового захисту адміністративних центрів.

Він додав, що створення центрів оперативної взаємодії та координації дало відчутний результат. Вони забезпечують швидке ухвалення рішень.

Водночас противник не відмовляється від своїх агресивних планів, накопичує сили та засоби для нових масованих ударів. Саме тому ми й надалі нарощуватимемо спроможності сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Це означає збережені життя наших громадян і військовослужбовців, захищену критичну інфраструктуру, стабільну роботу підприємств та безпеку українських домівок,

– підкреслив Сирський.

Генерал подякував всім причетним до захисту українського неба за професіоналізм, самовідданість та результати.

Загроза російських дронів

Російські війська почали масово застосовувати в Запоріжжі автономну версію ударного безпілотника "Молнія" зі штучним інтелектом. Про це повідомив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росія постійно атакує Харків ударними дронами. У п'ятницю, 3 липня, кореспондентка 24 Каналу розповіла, що країна-агресорка скерувала на місто дрон на оптоволокні.