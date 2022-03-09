Російські атомники все чудово розуміють, але не можуть відкрити рота, – голова "Енергоатому"

Голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що російські атомники чудово розуміють небезпеку від дій ворожих військ на Чорнобильській та Запорізькій атомних електростанціях. Однак вони у своїй країні нічого не можуть зробити.

Петро Котін наголосив, що українські АЕС досі перебувають під Московським центром Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції. Ця організація своїми функціями схожа на МАГАТЕ.

Зауважте Люди 14 днів у полоні на ЧАЕС, але не хочуть звідти йти, бо буде біда, – глава "Енергоатому"

Раніше в нас було багато контактів з російськими атомниками. Вони все чудово розуміють, але нічого не говорять. Ми розуміємо, що зараз вони не можуть у Росії відкрити рот, аби нас підтримати. Це основне питання,

– заявив Котін.

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До теми пропонуємо коментар Котіна щодо знеструмлення ЧАЕС: дивіться відео