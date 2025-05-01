ТГР "Вугледар" знищила уже 5000 висотних дронів Росії, ювілейним став "Орлан": відео "полювання"

Росія за останні місяці втричі збільшила кількість розвіддронів на Новопавлівському та Покровському напрямках. Загалом силам та засобам ППО тактичної групи "Вугледар" вдалося уразити уже 5000-й багатофункціональний висотний ворожий дрон.

Ювілейною ціллю став "Орлан-10". Про це розповів речник тактичної групи "Вугледар" підполковник Олексій Бєльський, передає 24 Канал.

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Росія вишуковує ППО та особовий склад

Олексій Бєльський розповів, що Росія активно шукає засоби ППО, РЕБ, командні пункти, підрозділи артилерії, місця дислокації особового складу та техніки української армії, використовуючи розвідувальні БпЛА:

"Молнія",

Zala,

Supercam (та його останню версію "Скат 350М"),

Orlan-10.

А останнім часом на нашому напрямку літає все більше дронів останнього покоління – Zala V-20. Цей безпілотник керується штучним інтелектом, може проводити у повітрі до 6 годин в режимі патрулювання та здатен передавати відео у високій якості на відстань до 100 кілометрів. Саме ці апарати залітають на найбільшу глибину нашої оборони – до 70 – 80 кілометрів,

– додав речник тактичної групи "Вугледар".

Доволі часто ворожі розвіддрони працюють одночасно по декількох секторах. Вони одразу передають на командні пункти координати та відео цілей, якщо їх вдається виявити.

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Залежно від відстані та типу цілі, росіяни застосовують ударно-вогневі комплекти, пов'язані з артилерією або баражувальні боєприпаси, наприклад, "Ланцети".

Українська ППО активно протистоїть ворожим дронам

Українська ППО завдяки FPV-перехоплювачам, великокаліберним кулеметам та ПЗРК успішно знищує розвідувальні та баражувальні БпЛА.

Лише з початку травня у зоні відповідальності ТГР "Вугледар" було збито уже 194 повітряних цілей.

Серед них: