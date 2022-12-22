"Диплоюгенд" починає день з читання моїх твітів, – Кислиця потролив російських дипломатів
Джерело:твітер Сергія Кислиці
МЗС Росії слідкує за твітером постпреда України в ООН Сергія Кислиці. Після чергового допису відомства він дотепно потролив дипломатів країни-терористки.
МЗС поширило попередній допис Кислиці. Його прокоментувала офіційна представниця російського відомства Марія Захарова.
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Кислиця потролив російських дипломатів
Захарова прокоментувала твіт Кислиці, який він оприлюднив з нагоди приїзду президента Володимира Зеленського в США.
"Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував у твіттері новий прапор України. Те, про що ми говорили багато років, а нам не вірили, сталося. Вітаю!" – заявила Захарова.
У відповідь Кислиця опублікував дотепний твіт.
Згідно з наказом по МІД ере-фії й рекомендаціями нєбєнзі, лавровські посіпаки і диплоюгенд таки починають свій жалюгідний робочий день з читання моїх твітів. Читайте уважно – ця терапія краще (тимчасово), ніж ремонт ваших м'яких частин тіл (не відсутніх мізків) артилерією ЗСУ,
– зауважив постпред.
Як Кислиця бореться з російськими дипломатами
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що як лише не називають постійного представника України при ООН Сергія Кислицю в кулуарах: "генерал дипломатичного фронту", "дипломатична рок-зірка", "головний екзорцист ООН".
"Адже тонкий тролінг Кислицею російських дипломатів – це окремий вид мистецтва", – мовиться у повідомленні.
Фахівці ЦПД з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України підготували інфографіку, в якій можна побачити, як Кислиця бореться з "русским духом" на міжнародній арені.
Дивіться, як постпред України в ООН бореться з російськими дипломатами / Фото ЦПД