"Диплоюгенд" починає день з читання моїх твітів, – Кислиця потролив російських дипломатів

МЗС Росії слідкує за твітером постпреда України в ООН Сергія Кислиці. Після чергового допису відомства він дотепно потролив дипломатів країни-терористки.

МЗС поширило попередній допис Кислиці. Його прокоментувала офіційна представниця російського відомства Марія Захарова.

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Кислиця потролив російських дипломатів

Захарова прокоментувала твіт Кислиці, який він оприлюднив з нагоди приїзду президента Володимира Зеленського в США.

"Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував у твіттері новий прапор України. Те, про що ми говорили багато років, а нам не вірили, сталося. Вітаю!" – заявила Захарова.

У відповідь Кислиця опублікував дотепний твіт.

Згідно з наказом по МІД ере-фії й рекомендаціями нєбєнзі, лавровські посіпаки і диплоюгенд таки починають свій жалюгідний робочий день з читання моїх твітів. Читайте уважно – ця терапія краще (тимчасово), ніж ремонт ваших м'яких частин тіл (не відсутніх мізків) артилерією ЗСУ,

– зауважив постпред.

Як Кислиця бореться з російськими дипломатами

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що як лише не називають постійного представника України при ООН Сергія Кислицю в кулуарах: "генерал дипломатичного фронту", "дипломатична рок-зірка", "головний екзорцист ООН".

"Адже тонкий тролінг Кислицею російських дипломатів – це окремий вид мистецтва", – мовиться у повідомленні.

Фахівці ЦПД з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України підготували інфографіку, в якій можна побачити, як Кислиця бореться з "русским духом" на міжнародній арені.

Дивіться, як постпред України в ООН бореться з російськими дипломатами / Фото ЦПД