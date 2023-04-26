Десятки російських дипломатів виявились шпигунами: гучне розслідування з конкретними іменами

Близько 40 російських офіцерів ГРУ та працівники ФСБ збирали дані для військової розвідки під прикриттям. Шпигуни обіймали посади радників посольств чи помічників військових аташе.

Розслідування фінського видання приголомшило – величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у Північній Європі – це шпигуни під прикриттям.

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Офіційно ці люди – працівники посольств, але насправді вони працюють на російську Службу зовнішньої розвідки, Головне розвідуправління Генштабу ЗС Росії чи ФСБ. Третина співробітників посольств Росії фактично виконує розвідувальні завдання,

– зазначили розслідувачі.

Багатьох шпигунів уже видворено

Журналісти називають конкретні імена. Так, серед працівників спецслужб виявився можливий співробітник СЗР Дмитро Оторочкін, який працював у посольстві в Гельсінкі з 2014 по 2018 роки на посаді 3-го секретаря. Потім він перейшов на службу до посольства Росії у Копенгагені та був депортований із Данії навесні 2022 року.

Співробітники розвідки часто працюють у таких завданнях. Вони не пов'язані з чітко визначеною дипломатичною місією, що дає своєрідну свободу розвіддіяльності. Найважливіші дипломати посольства рідко є співробітниками розвідки,

— цитує видання експертів зі спецслужб.

Оторочкін має у російській соцмережі "ВКонтакте" три різні сторінки / Фото Yle

Журналісти також з'ясувати, що навесні минулого року з Фінляндії виїхали ще щонайменше два офіцери ГРУ Росії, які найімовірніше, є шпигунами, щоправда, уже висланими:

60-річний Володимир Комаров, який працював радником у посольстві Росії у Фінляндії до квітня 2022 року. На початку кар'єри Комаров працював у Міністерстві економічного розвитку Росії.

який працював радником у посольстві Росії у Фінляндії до квітня 2022 року. На початку кар'єри Комаров працював у Міністерстві економічного розвитку Росії. 37-річний Дмитро Двіньянінов, який був помічником місії та раніше працював у російському науково-дослідному інституті, який розробляє космічну техніку. Його близький родич працював на СЗР.

Розвідники у Швеції

Yle пише, що Москва використовує для шпигунства людей, яким дають фальшиві імена. Їх називають "нелегалами" в розвідувальному світі, за них відповідає Служба зовнішньої розвідки.

Журналісти SVT з'ясували імена ще 21 росіянина-розвідника, які діяли у Швеції. Один із них – пов'язаний із ФСБ Андрій Гуров. Він використовував кілька входів до посольства Росії в Стокгольмі.

"Гуров фігурує і в даних за 2015 та за 2019 роки як керівник Ростовського обласного управління ФСБ Росії", – зазначили в розслідуванні.

Ще один розвідник – Дмитро Абдулін відповідав у посольстві Росії в Стокгольмі з 2019 року за питання шифрування, але насправді був офіцером СЗР. Розвідник значиться за військовою частиною № 70855 у Москві.

Крім того, є розвідники, які не вважалися кадровими дипломатами. Так, наприклад, Микола Банатов був зареєстрований у посольстві та користувався дипломатичною недоторканністю. Два джерела в західних спецслужбах підтвердили, що він працював на військову розвідку Росії.

Банатов був аташе торгового представництва посольства Росії в Сербії у 2015 році.

38 шпигунів працювали у Північній Європі

Норвезький канал NRK повідомив про 38 агентів російської розвідки, які працювали в посольствах країн Північної Європи. Так, генеральний консул Росії в Баренцбурзі Андрій Чемерило може бути пов'язаний із ГРУ.

У липні минулого року Чемерило отримав посаду генерального консула в Баренцбурзі, а до цього був дипломатом в Осло та Стокгольмі.

Більшість із зазначених 38 дипломатів залишили країни перебування, але принаймні 13 людей усе ще працюють. .

"Становлять серйозну загрозу": з Данії вислали трьох помічників військового аташе Росії

Діяльність фактично тих самих людей помітили й у Данії. Працювали з тією ж метою: співробітники російської розвідки вербували джерела, відвідували конференції та проводили зустрічі з провідними данськими політиками, дослідниками та бізнесменами.

Уже згадуваний Оторочкін, який приїхав до Данії наприкінці літа 2021 року та приєднався до дипломатичного корпусу Росії, теж проводив свою "розвідувальну діяльність".

Вони стежать за нашими переговорними позиціями щодо зовнішньої політики та політики безпеки й намагаються впливати на політичний процес. Вони становлять серйозну загрозу державі та нашому національному суверенітету,

— заявив начальник контррозвідки Данії Андерс Генріксен.

Троє висланих дипломатів із Данії:

Олександр Тослунов,

Олексій Ропот,

Сергій Маслов

Тріо дипломатів працювали помічниками військового аташе посольства в Копенгагені. Останній – Маслов приїхав до Данії восени 2019 року та займався збором інформації, робототехніки і кіберзагроз.

"Дружина Сергія Маслова була зареєстрована за адресою в Москві, де виявився гуртожиток для офіцерів ГРУ", – повідомили джерела DR.