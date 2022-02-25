Російські диверсанти знайшли новий спосіб позначати маршрут для техніки

Міська влада Києва закликала громадян буди обережними та пильними - ворожі диверсанти знайшли новий спосіб позначати марштур для техніки окупантів.

Окрім поміток та наліпок на землі, диверсанти тепер можуть робити помітки на дахах та навіть у вікнах будинків.

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Поки було зафіксовано лише один випадок такої диверсії. Російські окупанти прокладають для ворожої авіації шлях фіолетовими ліхтарями – на вікнах або на дахах.

Міська влада столиці просить мешканців бути дуже уважними. Якщо побачили мітку чи позначки – правоохоронці просять засипати їх землею чи чимось накривати.

Такими мітками вірогідно помічений маршрут для авіації до об'єктів, де можуть наносити удари,

– повідомила київська влада.

Правоохоронці повідомили про новий вид позначок / Фото Національної гвардії України

Повний текст повідомлення:

Міська влада Києва звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток.

У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити.

Такими мітками вірогідно помічений маршрут для авіації до об'єктів, де можуть наносити удари.

#StopRussia