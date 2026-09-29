Під час російської атаки одна країна НАТО оголошувала повітряну тривогу, в іншій знайшли уламки

Росія в ніч на 29 вересня запускала по Україні ударні безпілотники. У Польщі повітряну тривогу оголошували у двох воєводствах.

У Румунії повідомили про падіння уламків, ймовірно, безпілотника. Про це повідомили польський Урядовий центр безпеки та румунське Міністерство оборони.

Що сказали у Польщі?

У ніч на 29 вересня мешканці двох воєводств Польщі отримали сповіщення від Урядового центру безпеки. У ньому йшлося про російську атаку на Україну.

У відомстві заявили, що у повітряному просторі країни діяли польські літаки, які відстежували ситуацію. Жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення про небезпеку. Згодом його скасували.

Що сталось у Румунії?

У вівторок, 29 вересня, у Румунії виявили фрагменти об'єкта, який може бути безпілотником. Ймовірний дрон упав на орні землі на острові Великий Бреїла, поблизу міста Гропень повіту Бреїла.

Про інцидент повідомив громадянин, який бачив пожежу, яка сама згасла. Під час інциденту постраждалих немає.

На місце події прибули працівники Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби, які проаналізують виявлені фрагменти. Міноборони країни зазначило, що вночі не зафіксувало жодного вторгнення в повітряний простір.

Зазначимо, що останніми тижнями в Європі зросла кількість російських провокацій. Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав європейські країни публічно викривати причетність Москви до гібридних атак.

На його думку, відкрите покладання відповідальності збільшить ціну диверсій для Кремля. Також генерал закликав посилити допомогу Україні.