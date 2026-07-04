Росія намагається вербувати українців "під чужим прапором": в СБУ розповіли про тактику ворога

Росіяни намагаються видати себе за співробітників правоохоронних органів України. Вони використовують вербування "під чужим прапором", щоб змусити громадян готувати підпали, теракти або інші злочини.

Протягом 2026 року Служба безпеки та Національна поліція викрили десятки таких спроб. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

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Що відомо про нову тактику росіян?

Під час своїх операцій російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери та змушують виконувати заборонені дії. Для цього ворог використовує різні методи:

вони представляються співробітниками правоохоронних органів; ⁠⁠

використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних;

шантажують фейковою "кримінальною відповідальністю";

вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень;

схиляють до підпалів адмінбудівель, машин Сил оборони тощо.

В деяких випадках росіяни використовують різноманітні "легенди" та підходи. Ще однією поширеною тактикою ворога є розсилання фейкових повісток із "викликом на допит" до Служби безпеки.

Для переконливості у ці "документи" додають підроблені підписи високопосадовців Служби. Після цього людей починають шантажувати. Росіяни переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження, але натомість – очікують від них виконання певних завдань,

– наголосили в СБУ.



СБУ показали приклади фейкових повісток / Фото СБУ

Чого намагаються досягти росіяни?

Російські куратори змушують завербованих вчиняти протизаконні дії:

стежити за певною особою;

перенести пакунок з однієї адреси на іншу;

придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал адміністративної будівлі;

готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті.

Ворожі спецслужби також можуть вимагати гроші від потерпілих. Вони просять передати кошти готівкою через кур'єра або перерахувати на реквізити, які насправді є російськими.

Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних "завдань" та не розсилає офіційні документи через месенджери,

– наголосили у СБУ.

Також у відомстві наголосили, що у випадку, якщо до вас звертаються із подібними "пропозиціями" чи ви побачили спроби вербовки у соцмережах, то обов'язково треба повідомити про це Службу безпеки.



В СБУ показали, як росіяни вербують українців / Фото СБУ

Як СБУ затримує російських агентів?

Служба безпеки України запобігла терористичному акту в центрі Києва, затримавши двох жінок. Вони працювали на російські спецслужби та планували підірвати автомобіль українського військовослужбовця.

Також СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який працював в одній з провідних академій Міністерства оборони. За даними слідства, він передавав Росії секретні розробки українських безпілотників і намагався розширити агентурну мережу.