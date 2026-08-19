Зареєстрував 27 Starlink для ворога: СБУ затримала російського агента

Служба безпеки України заарештувала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився переселенець з тимчасово окупованої Луганщини.

За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про затриманого?

Військові контррозвідники затримали в Ізюмі на Харківщині російського агента. Безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний, що на Луганщині, встиг зареєструвати для росіян 27 терміналів супутникового зв'язку.

Російські спецслужби знайшли виконавця через Інстаграм, де той шукав "легких грошей". Зрадник оформив одну станцію на власне ім'я та передав усі реквізити своєму куратору на окупованих територіях.

Згодом чоловік почав залучати місцевих жителів, щоб зареєструвати ще більше супутників. Завдяки цим пристроям росіяни планували координувати дії своїх штурмових підрозділів та скеровувати дрони по Харківській області.

Окрім того, зрадник мав відстежувати координати Сил оборони для підготовки майбутніх обстрілів. За свою роботу він сподівався отримати "евакуацію" до окупованої частини Луганщини.

Співробітники СБУ затримали агента у його помешканні. Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон із доказами його роботи на країну-агресорку.



Переписка зрадника з російським куратором / Фото СБУ

Слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111, у якій йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 серпня СБУ та Нацполіція викрили дві мережі у Дніпрі та Житомирі, які активували супутники для окупантів. Російські спецслужби вербували людей із наркотичною залежністю, пропонуючи їм по 50 доларів за кожну успішну реєстрацію.