Засвітив ППО і надіслав файл блогеру, що працював на каналі Медведчука: СБУ затримала киянина

У Києві працівники Служби безпеки викрили місцевого жителя, який таємно фіксував розташування української протиповітряної оборони. Відзняті кадри він одразу пересилав проросійському пропагандисту за кордон.

Чоловік знімав військову техніку прямо через лобове скло свого автомобіля. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про зловмисника?

Кіберфахівці СБУ затримали чоловіка, який "засвітив" столичну ППО на відео. Одержувачем чутливої інформації виявився колишній працівник телеканалу Віктора Медведчука, який зараз переховується за межами нашої держави. Експертиза вже підтвердила, що такі дії завдали реальної шкоди державній безпеці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114-2 ККУ, у якій йдеться про поширення інформації щодо розташування ЗСУ під час воєнного стану. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Фігурант перебуває під вартою в очікуванні суду.

Правоохоронці вкотре нагадують, що публікація фото чи відео ворожих атак є вкрай небезпечною. Зокрема, закликають не публікувати контент, який фіксує бойову роботу ППО, а також наслідки ворожих обстрілів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України.

СБУ системно відпрацьовує випадки поширення таких записів у мережі "Інтернет" та притягує їхніх авторів до відповідальності. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу України передбачають тюремне ув’язнення,

– наголосили у Службі безпеки.

Нагадаємо, що спецслужби зробили попередження щодо фіксації російських ударів. Вони підкреслили, що ворог постійно моніторить інтернет, щоб коригувати свої наступні атаки за допомогою таких відео.

Також нещодавно контррозвідка затримала мобілізованого бійця, який передавав ворогу координати українських позицій під Вовчанськом. Представники російських спецслужб встановили зв'язок із військовим через телеграм-канал для пошуку стосунків. Для цього ворог створив акаунт віртуальної дівчини, від імені якої випитував потрібну інформацію.