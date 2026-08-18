Зрадник українською звертався до солдатів на фронті: військові розповіли, як виявили диверсанта

Українські воїни під час виконання бойового завдання викрили російського військового. Окупант намагався видати себе за українця.

Проте ворога видала рація. Про випадок на лінії фронту повідомили у 1-му ОШП імені Дмитра Коцюбайла.

Що розповіли військові?

Військовий підрозділу з позивним "Мамочка" сказав, що група висувалась на свої позиції. В той момент попереду з'явився невідомий чоловік.

Він починає українською мовою "Хлопці, там жив-був, а де ви?". А ми ж мовчимо по окопкам, сидимо, мовчимо, блжче ж підпускаємо. Я поцікавився у нього "Хто ти? Шо ти?". Відповідь отримав "Я шукаю своїх",

– згадує військовий.

Чоловік наполегливо переконував, що він з України. Проте раптом у нього запрацювала рація. Окупант російською почав передавати координати українських військових.

У цей момент "Мамочка" спробував відкрити вогонь по ворогу, але в нього заклинив автомат. В цей момент росіянин стрибнув у найближчі кущі.

До ліквідації диверсанта одразу підключилися інші військові. Як зазначає боєць на псевдо "Румин", по ворогу негайно відкрили вогонь та закидали його гранатами.

Після цього росіяни почали виходити на допомогу. Українські штурмовики мали перевагу, оскільки залишалися непоміченими для противників.

Вони нас не бачили, а ми їх бачили і підпустили ближче,

– зазначив "Румин".

Під час перестрілки російські піхотинці спробували закидати бійців Сил оборони гранатами, проте вони не влучили.

Військові розповіли про випадок на фронті: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

Нещодавно СБУ розповіла, що російські спецслужби виманюють бійців Сил оборони на зустріч під виглядом знайомства, а потім намагаються ліквідувати на місці. Окупанти створюють фейкові жіночі акаунти та починають переписку з військовими. Далі вони поступово входять у довіру, пропонують особисту зустріч і призначають її в заздалегідь підготовленому місці.